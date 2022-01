E' corsa negli ospedali per il recupero dei posti letto. Si cerca di riconvertire quelli che non sono Covid per rispondere “Presente” agli ordini dell'assessorato regionale alla Salute e alla pandemia che sta mettendo ancora una volta in ginocchio la sanità. L'ospedale Piemonte al momento non accetterà più ricoveri non Covid perchè dovrà trovare 40 posti letto in più.

