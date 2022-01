Scade domani il termine imposto dalla Regione agli ospedali per istituire cento nuovi posti letto di degenza ordinaria. Corsa contro il tempo per reclutare sanitari anche da altri reparti. Oggi disponibili solo 3 posti in rianimazione 5 in degenza ordinaria. A Barcellona attivi da domani venti posti in più. Ieri giornata campale al Palarescifina e a Saponara sotto la pioggia. Oggi al Palarescifina servizio sospeso per le visite domiciliari.

