Saponara: code e disservizi al drive in per i tamponi. Sette operatori sotto un gazebo

In queste immagini segnalateci da un lettore, tutto il caos ed il pressappochismo che sta regnando sovrano in queste ore. Oltre alle lunghe code al drive-in per i tamponi nel comune tirrenico di Saponara, provincia di Messina, tocca assistere a scene di disordine. Operatori sanitari che, a causa del maltempo, sono costretti a ripararsi sotto un pericolante gazebo assistiti solo da un tavolino da campeggio, costretti a farsi luce con le torce del telefono ed ad indossare buste di plastica come "calzari" per evitare di bagnarsi.

