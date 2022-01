Ospedali a Messina: esauriti i posti Covid

Ospedali saturi rispetto all'emergenza Covid. Questa mattina alle 10 alla centrale operativa del 118 risultava la disponibilità di un solo posto per una paziente donna alla pneumologia di Barcellona. Posti esauriti al policlinico, al Piemonte e al Papardo. La Regione corre ai ripari e in nottata dà il via libera all'attivazione entro lunedì di altri 100 posti ordinari. Le ambulanze del 118, che negli ultimi due mesi hanno effettuato oltre duemila interventi relativi all'emergenza pandemica, anche ieri in fila ai pronto soccorso.

© Riproduzione riservata