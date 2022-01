Posizione ferma sulla polemica dei no vax che sembra non avere proseliti all'interno del clero. Pochi i sacerdoti non vaccinati. La Curia sarà comunque inflessibile di fronte a motivazioni ideologiche o demagogiche che alimentano le azioni dei no vax. Si alza il livello di attenzione nelle chiese e nelle comunità in questo periodo di aumento dei contagi. Ospiti di Scirocco ieri l'arcivescovo monsignor Giovanni Accolla e il vescovo ausiliare monsignor Cesare di Pietro.

