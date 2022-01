Al capolinea la “resistenza” dei medici no vax. Secondo la piattaforma ministeriale 700 dei 6500 iscritti non risultano vaccinati. Ma ci sono macroscopici errori. In lista anche una ventina di morti. L'Ordine dei medici invia pec di ultimatum. Cinque giorni per giustificarsi. Poi scatta la sospensione.

