Un periodo così caldo sul fronte Covid non lo vivevamo da un anno: numeri alla mano la situazione è particolarmente sensibile sia dal punto di vista dei contagi che dei posti letto negli ospedali.

In questo scenario si guarda avanti e si spera sulla ricerca che ci propone oggi un nuovo farmaco per la cura del Covid e un nuovo vaccino che non si basa sugli acidi nucleici ma sulle proteine. Arriveranno a giorni anche in Sicilia. L’approfondimento in questo servizio.

