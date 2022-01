Guasto nella condotta idrica a Barcellona: tubo riparato

Piccolo guasto per un grande disagio tra la via San Francesco di Paola e la via San Giovanni, nel tratto di zona tra i più trafficati dei due omonimi quartieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

La rottura del tubo della vetusta condotta idrica comunale ha causato il danneggiamento del marciapiede da cui è fuoriuscito un getto d'acqua violento (come si vede nel video precedente all'intervento) che ha provocato non pochi disagi agli automobilisti. Situazione che nel giro di poco è rientrata sui binari della regolarità grazie al pronto intervento della ditta cui è affidato il servizio di manutenzione.

