E' stata una notte di San Silvestro movimentata a Messina soprattutto a causa dei teppisti che hanno appiccato il fuoco alle cataste di legno impedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Negli incidenti ferito il comandante della polizia metropolitana ed un ispettore della polizia municipale e danneggiati alcuni mezzi di Messina Servizi. Indagini in corso per individuare i responsabili. Tre i feriti per i botti per fortuna non in maniera grave.

© Riproduzione riservata