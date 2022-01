Un paio di persone si sono arrampicate nella notte sulle cataste pronte per i tradizionali falò di Capodanno a Fondo Fucile. Un gesto "simbolico", messo in atto per evitare che le forze dell'ordine rimuovessero le cataste. Tutto dopo che in serata si era già consumata un'aggressione a colpi di pietre e petardi ai danni degli operatori di MessinaServizi e dei vigili del fuoco, sul posto per smantellarle.

