L'immunità di gregge non si potrà mai raggiungere perché il Covid è un virus che muta. Ogni anno dovremo vaccinarci. A dirlo oggi, in una intervista a Rtp, il responsabile del Covid hospital del Policlinico, Antonio Versace. Con lui abbiamo parlato di anticorpi monoclonali che stanno dando ottimi risultati già su un centinaio di pazienti, tra cui una trapiantata di rene e delle terapie dettate da Aifa per la cura dei positivi sintomatici.

