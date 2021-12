Era stato presentato lo scorso 4 novembre e ha preso ufficialmente il via ieri il progetto di tirocini occupazionali per gli abitanti delle baracche. E' un tassello dell'operazione risanamento che dà la possibilità di imparare un mestiere con un compenso di 600 euro al mese. Al via i primi tirocini a Palazzo Zanca.

