Sono tutti in salita i dati riguardanti il Covid in questo ultimo scorcio dell'anno. In salita i positivi, in salita i ricoverati, in salita i tamponi, in salita i vaccini. In una Sicilia che si appresta a diventare gialla a causa dei numeri in aumento si fanno i conti anche con le difficoltà che tutto questo comporta.

