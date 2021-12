Tamponi a Messina, lunghe code anche al PalaRescifina: il Natale manda in tilt il sistema? VIDEO

Da questa mattina le lunghe code che fino ad oggi hanno caratterizzato prevalentemente il punto tamponi del Gazometro di viale della Libertà, hanno fatto capolino anche nell'area di San Filippo che ospita il PalaRescifina, ex hub vaccinale oggi convertito a presidio tamponi esclusivamente dedicato a chi ha avuto contatti certi con un positivo ed è quindi stato tracciato dall'Asp o a chi ha avuto contatti con positivi in ambito scolastico.

Per un motivo o per un altro, a Messina è ormai corsa al tampone. Intanto oggi è in programma un vertice regionale a cui parteciperà il commissario emergenza covid di Messina Alberto Firenze, da cui potrebbe emergere la necessità di nuovi arruolamenti. E non solo fra le squadre che si occupano dei test.

Molte segnalazioni giungono dai cittadini che in questi giorni hanno fatto i conti con i ritardi dei tamponi molecolari per i casi di positività. In particolar modo quelli legati alle verifiche dopo 7 o 10 giorni (dipende se si è vaccinati o no). Ma altri hanno denunciato che non sono stati nemmeno ascoltati dall’Asp o dalle Usca per il contact tracing, cioè la verifica dei contatti stretti del positivo che devono andare in isolamento. Azienda sanitaria a corto di personale? O le festività hanno rallentato una macchina alle prese con una quantità di casi davvero superiore alle attese?

© Riproduzione riservata