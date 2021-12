Tanti auguri da Antonella: "Spero che chi abita in baracca possa avere presto una casa"

Il 2021 a Messina è stato anche l'anno della consegna di tanti alloggi a chi abitava in baracca. La signora Antonella adesso vive in via Palermo ed ha realizzato il sogno di gettarsi alle spalle eternit e umidità. Finalmente ha la sua casa e l'ha arredata con immensa gioia, la stessa che, questo Natale, augura di vivere ad altre famiglie che come la sua hanno vissuto anni in baracca...

"Il mio augurio - dice - è di avere sempre la salute, la serenità e la famiglia accanto perché quello che conta non è sotto l'albero, ma in una nuova casa per quelli che già ce l'hanno e per quelli che ce l'avranno...".

Il pensiero di Antonella va, dunque, anche a chi ancora quel sogno non l'ha realizzato, sperando che per loro arrivi presto il momento di una "rinascita".

© Riproduzione riservata