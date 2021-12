Ieri sera dal governo è arrivata la stretta alle misure anti Covid. Il nuovo decreto annulla eventi e feste all'aperto in questo periodo natalizio, in città annullati i concerti e il capodanno in piazza. Uffici comunali al lavoro per riorganizzare anche il cartellone del Natale della Rinascita. Chiudono anche le discoteche, mascherine ffp2 per tutti i mezzi di trasporto, super green pass anche per prendere il caffè al bancone.

