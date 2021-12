La variante omicron sbarca a Messina. Sequenziato tra i positivi un caso a Messina. Continuano a preoccupare i contagi. Oggi già dalle prime ore della mattinata lunghissima coda all'ex gasometro per i tamponi. Farmacie prese d'assalto. I positivi in città sono 1451, ben 3285 in provincia. Oggi tre morti. Diciassette i ricoverati in terapia intensiva.

