Messina, presentato il nuovo tram tornato dal revamping

Con un altro dei termini inglesi, entrati ormai a far parte del nostro vocabolario, ecco il primo tram messinese uscito dal "revamping", cioè dalla radicale ristrutturazione e rimessa a nuova della vettura. A presentare la nuova versione del tram, a piazza Cairoli, il sindaco Cateno De Luca, il presidente dell'Atm Giuseppe Campagna, gli assessori Salvatore Mondello e Francesco Gallo.

“Si tratta della prima vettura a rientrare in città – ha evidenziato il presidente Campagna – dopo il revamping effettuato negli ultimi mesi nelle officine campane su un totale di 15 mezzi oggetto di interventi di ristrutturazione, e che nei prossimi mesi torneranno in città per implementare il trasporto pubblico locale su rotaia. Dopo anni di abbandono e incuria, i tram dal 2022 torneranno ad essere finalmente il modo più agevole per spostarsi nel centro cittadino”.

© Riproduzione riservata