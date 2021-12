Covid a Messina: un Natale in quarantena

Un natale tra quarantena e tamponi per tanti messinesi. Introvabili nelle farmacie, prese d'assalto dagli utenti, i tamponi fai da te. Contagi in aumento nelle scuole. Quarantena per decine di classi. L'Usca scolastica, contrariamente a quanto avviene in quasi tutta l'Italia, non accetta i tamponi effettuati nelle farmacie e nei laboratori autorizzati che valgono invece per i green pass. Così negli hub a caos si somma caos. Ancora una vittima da Covid. Una donna di 88 anni di Montalbano, vaccinata. I ricoveri raggiungono quota 109. Venti dei quali in terapia intensiva.

