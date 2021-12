Messina, il bilancio del questore Gennaro Capoluongo: "Vogliamo dare sicurezza ai cittadini"

“La cittadinanza sta frequentando la città, il nostro obiettivo era proprio questo e la campagna “Natale in Sicurezza” che stiamo portando avanti vuole essere un segnale forte che le forze di polizia sono sul territorio. Stiamo applicando con grande rigore le norme che possono consentire questo atteggiamento”, ha dichiarato il questore di Messina, Gennaro Capoluongo che, nel tradizionale incontro di fine anno, si è soffermato sugli eventi natalizi e, in particolare, i concerti di piazza Duomo.

Tre già in archivio, ma si va verso quello più atteso del 31 dicembre. “La sicurezza sarà garantita secondo questi standard. Vedremo se ci saranno novità da parte del Governo, ma noi garantiremo la nostra parte. Noi diamo sicurezza e gli eventi che ci sono già stati si sono svolti nel rispetto rigoroso delle regole, constatando anche grande responsabilità da parte dei cittadini”.

L’incontro, inoltre, è stato l’occasione anche per un primo bilancio del questore Capoluongo a sei mesi dal suo arrivo in città: “Stiamo facendo quello che la cittadinanza vuole: dare sicurezza e togliere il patrimonio a organizzazioni criminali, che è l’obiettivo che ci siamo dati. Siamo vicini ai cittadini onesti e siamo per la cultura della legalità”.

