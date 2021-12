Messina, tranciati due tubi dell'acqua durante gli scavi per la posa della fibra

"Open Fiber trancia le due tubazioni principali che servono la rete dell'intera città e per il ripristino dovrà essere sospesa l'erogazione idrica. I lavori di passaggio della fibra ottica che si stavano svolgendo in via Noviziato hanno causato la rottura di due tubazioni principali che servono la rete dell'intera città". Lo ha comunicato l'Amam e per riparare simultaneamente le condotte, da 300 e 400 millimetri di diametro, sarà necessario sospendere il flusso d'acqua sino a completamento delle operazioni.

