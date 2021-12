Messina e i concerti di Capodanno. De Luca: "Se ci vogliono bloccare lo facciano subito". Intanto Frassica firma accordo VIDEO

Il sindaco di Messina Cateno De Luca in conferenza stampa, nell'ambito della presentazione dell’avvio dei tirocini di inclusione sociale, ha fatto il punto sulla questione dei concerti di Capodanno:

"Il mondo dell'arte, della musica e dello spettacolo non merita di essere massacrato ulteriormente. Io mi indigno alle veline che provengono da Palermo o da Roma. Io non mi fermo e dico chiaramente che se c'è un'autorità sopra le testa che voglia chiudere lo faccia subito. Noi stiamo già trovando le alternative valide ed è un gesto d'amore da parte dell'amministrazione e degli impresari, è un segnale di rinascita per l'Italia che parte da Messina. Fra due ore saprete chi ha accettato le clausole, abbiamo lavorato in queste ore per riconquistare il programma originario".

Ed è proprio dell'ultimo minuto la notizia che il messinese Nino Frassica ha già firmato l'accordo

