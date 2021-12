Baracche a Messina: sgombero per gli abusivi

Tolleranza zero sugli abusivi delle baracche. Il sindaco De Luca ha annunciato in una una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza si è deciso di attivare le procedure di sgombero. Diverse decine le famiglie che saranno forzatamente trasferite in alloggi provvisori in attesa che trovino una sistemazione. Intanto da oggi partono i tirocini di inclusione sociale, 600 euro al mese per un anno ai primi quattrocento giovani abitanti delle baraccopoli. In vista a Fondo Fucile il maestro Mogol e il cantante Gianmarco Carroccia: Situazione indecorosa

