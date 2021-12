Una donna di 89 anni è morta stamattina a Roccalumera investita da un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti. L'anziana stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata agganciata dal mezzo pesante che l'ha scaraventata per terra e l'ha travolta con le ruote posteriori. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale.

