E' un momento caldo questo per l'aumento dei contagi che in Sicilia nell'ultima settimana hanno avuto incidenze superiori a 250 nuovi casi per 100mila abitanti in ben 61 comuni. Da domani scattano altre due zone in arancione in provincia di Messina. In aumento i decessi per Covid e i ricoveri. Morti tre anziani della casa di riposo “il girasole”. Al completo anche il reparto Covid dell'Opus.

