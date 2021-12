Dopo quasi due mesi è stato riaperto sin dalle prime ore della mattinata il transito sotto l'arco di Cristo Re dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza. La notte del 24 ottobre per il maltempo si staccarono delle pietre dalla struttura. Da allora per una serie di motivi sono passati diversi giorni. Si tratta di un primo intervento che si spera possa essere superato presto dalla fase successiva. Vediamo perchè.

