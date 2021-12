Nessuna ordinanza "antibabbio" da parte del sindaco Cateno De Luca per queste festività di dicembre. Restano in piedi spettacoli e concertone del 31 dicembre a piazza Duomo. Il primo cittadino non farà alcun passo indietro sugli eventi così come invece hanno fatto diversi suoi colleghi di altre città italiane.

© Riproduzione riservata