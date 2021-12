La grande mole di eventi natalizi in programma per queste festività inizia a destare preoccupazione per la situazione Covid. A Messina i contagi corrono e cresce il timore che le tante iniziative possano rappresentare un pericoloso moltiplicatore. Intanto sabato a piazza Duomo il primo concerto, sul palco Edoardo Bennato.

