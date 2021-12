La nave Iginia è ancora ferma in porto per una serie di pastoie burocratiche necessarie da avviare prima che possa entrare in esercizio nello Stretto. La precisazione viene da Rfi che spiega anche che l’altra nave, l’ultima della flotta, consegnata nel 2013, la Messina, è ferma per manutenzione. Quindi presto torneranno entrambe in esercizio.

© Riproduzione riservata