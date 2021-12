Messina, primo giro sulla ruota di piazza Cairoli. Immagini spettacolari da 50 metri IL VIDEO

Gira la... ruota. Finalmente. Noie burocratiche superate, si può finalmente salire. Ma il tempo non è stato clemente, in questo sabato piovosissimo. Quindi spazio solo a un giro di prova con il gestore Ivan Montenero e le immagini spettacolari di Alessio Villari. Sbloccate, dunque, le ultime pratiche burocratiche per un'attrazione molto attesa in città e che già dai prossimi giorni richiamerà centinaia di migliaia di persone. Con una nuova attrazione in più che servirà anche per ammirare le bellezze di Messina dall'alto. Immagini spettacolari, nonostante la pioggia. A 50 metri d'altezza.

