Entro la fine del mese sarà consegnato e inaugurato l'ottanta per cento del tracciato della via Don Blasco. Il percorso che dal viale Gazzi conduce alla via Salandra dove esiste una rotatoria. Sopralluogo finale tra il 20 e il 21 dicembre. L'assessore Mondello: “Una rivoluzione per la viabilità cittadina”. All'appello a quel punto mancheranno gli ultimi ottocento metri.

