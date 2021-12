Via dei Mille si prepara alla pedonalizzazione di Natale, ma questa mattina ancora niente segnaletica, traffico e auto regolari. Millevetrine è pronta a correre pe gli allestimenti e ci sono buoni spiragli anche per gli eventi proposti. Da stasera stop al traffico anche in alcune intersezioni. Non chiuderà solo via dei Mille. L'associazione Millevetrine è pronta a correre per allestire tutto.

