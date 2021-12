Green Pass e mascherine: raffica di multe e controlli anche a Messina

Cinque giorni di prognosi al pronto soccorso dell'ospedale Papardo per il portuale aggredito ieri al porto di Tremestieri da un camionista. Potenziati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Anche ieri sanzioni per viaggiatori o esercenti in tutta la provincia: 13 per inosservanza sulle regole del green pass, 64 per il mancato utilizzo della mascherina. Anche nella giornata festiva buona la percentuale di vaccinati all'Hub in Fiera: 538. All'ex ospedale militare, dove è stato necessario sospendere gli open day, oggi quasi quattrocento prenotazioni.

© Riproduzione riservata