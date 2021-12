Storia di Luca e Lidia, a Mili Marina "nascono" le ostie per le chiese di Messina

Il suo parroco gli aveva suggerito di mettersi alla prova in qualcosa di esclusivo e Luca Mancuso - che da anni lavorava in una ditta che realizza segnaletica stradale - insieme alla moglie Lidia - psicologa - ha deciso di imparare l’arte di “fare il Pane”. Nel 2016 nasce a Mili Marina l’Ostificio San Giuseppe, laboratorio unico nel suo genere per la produzione di ostie e particole in città e fra i pochissimi in tutta la Sicilia. Dalle clarisse di Albano Laziale hanno appreso l'esclusiva tecnica di umidificazione e oggi insieme alla collaboratrice Roberta, portano avanti una produzione giornaliera di 250 ostie (che servono ai sacerdoti per la consacrazione) e 7mila particole (le ostie piccole che servono per la comunione dei fedeli) per le necessità delle comunità parrocchiali della città e non solo. L’Ostificio San Giuseppe è una delle 16 Buone Prassi locali nate nell'ambito del Progetto Policoro avviato con la Pastorale sociale e del lavoro e la Caritas diocesana.

