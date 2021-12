La città si veste a festa per dare il via domani al periodo natalizio, oggi giornata di lavoro per allestire gli addobbi. Domani dalle 17 accensione degli alberi, dal Comune a piazza Cairoli. Non si inaugurerà invece l'isola pedonale natalizia di via dei Mille. Da Palazzo Zanca non c'è ancora stato il via libera, Millevetrine attende con il programma degli eventi che rischia però di naufragare.

© Riproduzione riservata