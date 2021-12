Nonostante la lotta agli zozzoni, con telecamere e multe salatissime per chi abbandona i rifiuti, l'inciviltà è dura a morire. Basta percorrere il cavalcavia fino a dove inizia la nuova via Don Blasco per imbattersi nella sporcizia. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Intanto MessinaServizi comunica che domani, giorno festivo, la raccolta porta a porta sarà garantita regolarmente.

© Riproduzione riservata