Sono scattate oggi le nuove regole sull'obbligo del super greenpass e sul green pass base per i trasporti pubblici e per i collegamenti sullo Stretto. Ancora tanta confusione tra gli esercenti su come applicare le nuove disposizioni. Per i mezzi pubblici presidiati solo i capolinea. Autobus e tram semideserti. E' sempre più corsa ai vaccini. Lunghe code sul viale Europa per l'ospedale militare.

