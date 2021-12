La povertà preoccupa Messina: in arrivo provvedimenti per bollette e buoni spesa

Aumenta in maniera preoccupante la povertà a Messina. Dai dati elaborati dal Comune emergono cifre che la dicono lunga sullo stato di bisogno dei messinesi: sono 3977 le persone che hanno ottenuto i voucher della terza tranche della family card assegnata nei mesi scorsi. Ma ben 2062 le domande annullate e 265 gli esclusi. Ai radar però sfuggirebbero migliaia di indigenti che non compaiono nei censimenti delle istituzioni. Gli appelli di Libero Gioveni e Alessandro Russo. In arrivo provvedimenti tampone per bollette e buoni spesa per seicentomila euro.

