E' partita oggi un'iniziativa della Questura di Messina che andrà avanti per tutto il 2022. I formatori in divisa si confronteranno con gli studenti di ogni ordine e grado spiegando nel dettaglio pericoli a cui vanno incontro e regole da seguire. L'inaugurazione della campagna “la poliziavaascuola” in una delle palestre dell'istituto superiore Verona Trento. Il Questore Capoluongo agli studenti: "Rispettiamo le regole e rompiamo il muro del silenzio".

