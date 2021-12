Covid a Messina: si accelera sui vaccini. Oggi due decessi

La variante Omicron del Covid 19 che ha fatto già il suo ingresso in Italia sta preoccupando non poco la popolazione che, considerando anche l'introduzione delle nuove misure da lunedì prossimo, si sta avvicinando in massa ai vaccini. Più di 800 al giorno quelli effettuati soltanto all'hub della Fiera. Oggi intanto si registrano altri due decessi in città: all'Irccs Piemonte un uomo di 68 non vaccinato. Al Papardo una donna di 84 anni, che era vaccinata con due dosi, ma che aveva patologie concomitanti.

