Giorni di ordinanze e restrizioni anti Covid in vista delle festività natalizie. Da oggi in Sicilia mascherina obbligatoria per tutti anche all'aperto. Ed è conto alla rovescia per l'introduzione del super green pass. Dal 6 dicembre cambiano le regole. Sono ore di frenesia per i trasporti: ci vorrà il certificato verde anche per viaggiare su bus, tram, traghetti e aliscafi. Ecco come si stanno organizzando a Messina.

