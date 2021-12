Coronavirus e vaccini, Messina ancora maglia nera in Sicilia

Ultimi come numero di vaccinati e primi come contagi. La provincia di Messina nell'ultimo bollettino emesso dall'osservatorio epidemiologico del dipartimento sanità della Regione, si conferma maglia nera dell'isola sui numeri che riguardano la pandemia. Un dato è comune a tutta l'isola. L'aumento esponenziale del contagio nelle fasce giovanili. Oggi si registra una vittima al policlinico, una donna di 78 anni. Non era vaccinata. I ricoveri sono 62, sedici dei quali in rianimazione

© Riproduzione riservata