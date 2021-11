Messina, da domani chiude l'hub del PalaRescifina: servirà solo per gli screening nelle scuole

Dopo 6 mesi chiude domani l'hub vaccinale del Palarescifina. La struttura, la più grande della Sicilia, inaugurata il 22 maggio scorso alla presenza di tante autorità, servirà soltanto per la somministrazione di tamponi ai positivi e alle scuole. A Messina rimarrà soltanto l'hub in Fiera. A fine dicembre un passo indietro anche per Policlinico e Papardo che continueranno solo per i fragili. Intanto salgono di nuovo i numeri dei vaccini. Effetto della variante e del super green pass.

