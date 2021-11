Dai tamponi al... tamponamento. Nessun ferito, ma parecchi danni alle autovetture coinvolte. In tarda mattinata un bus dell'Atm ha centrato alcune autovetture che erano in fila all'incrocio tra il viale Giostra e il viale della Libertà per entrare all'ex Gasometro. File che continuano a ripetersi in alcuni giorni della settimana. Quattro i mezzi coinvolti, il bus e tre autovetture. Ancora da ricostruire la precisa dinamica dell'impatto.

