Altri due sanitari sospesi dal lavoro e dallo stipendio. Si tratta di un medico e di un infermiere dell'ospedale Piemonte dove restano a rischio almeno altri 40 dipendenti. E tra qualche giorno la situazione per i sanitari no vax si complicherà. Non potranno nemmeno entrare nei reparti senza il green pass rinforzato. Non basterà il tampone. Regola che si estende al personale amministrativo. A Messina l'indice RT più alto della Sicilia.

© Riproduzione riservata