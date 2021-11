Covid: Messina tra contagi, norme e decreti

Salgono a 25 i decessi negli ospedali Covid in provincia di Messina in questo mese di novembre. Oggi altri due. Intanto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra da oggi in vigore il decreto legge che introduce il super Green pass. Dal 6 dicembre al 15 gennaio per il contenimento della pandemia si applicheranno le nuove norme. Prevista dal 15 dicembre l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Messina si conferma, anche con i dati regionali del Dasoe, prima come incidenza di contagi.

