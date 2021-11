Sabato mattina anche a Messina la mobilitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil per manifestare contro la Legge di Stabilità del governo che non dà garanzie e strumenti ad un mondo del lavoro sempre più provato, soprattutto in questo periodo di pandemia. Serve invertire la rotta su pensioni e giovani. Appuntamento alle 9 a piazza Unione Europea. Oggi la presentazione.

