La bellezza contro la violenza. Il messaggio di speranza dei medici artisti a Messina

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gruppo messinese di medici artisti “I Fikissimi", ha realizzato un videoclip per accodarsi al coro di chi lotta per combattere questo fenomeno. È un messaggio di speranza, in cui viene affermata l’importanza della bellezza come strumento per contrastare la bruttura della violenza. Nel video, coordinato da Letizia Lucca, appaiono i musicisti Katia Bevacqua (voce), Cosimo Milone (chitarra), Massimo Pulitanò (percussioni). Nella parte recitata: Giovanna Genitori, Santina Restuccia, Argentina Sangiovanni, Rita La Paglia, Letizia Lucca, Santina Sturniolo e Luisa Iurato. Immagini e montaggio sono stati curati da Roberto Travia

