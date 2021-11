Il silenzio sul Centro Affidi di Messina? "Manca il personale"

La mancanza di risorse e di personale nei servizi sociali del Comune viene evidenziata in questi giorni a causa delle denunce sul Centro Affidi del Comune. La vicenda è esplosa venerdì scorso durante il Convegno “I servizi territoriali nella tutela dei diritti dell'infanzia” che si è svolto all'Università. In quell'occasione il Procuratore della Repubblica per i Minori, Andrea Pagano, era stato durissimo nei confronti del Comune il cui Centro Affidi da due anni non fornisce dati alla magistratura sull'affidamento dei minori alle famiglie.

