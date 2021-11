Covid, contagi in rialzo: Messina resta fanalino di coda nei vaccini

Nuovo slancio alla campagna vaccinale con le terze dosi che hanno fatto ripopolare l'hub in fiera. In tanti scelgono i medici di famiglia per le somministrazioni. Messina però resta fanalino di coda della Sicilia, mentre i contagi sono in risalita.

Resta sotto osservazione la situazione all'ospedale Papardo, oggi altri cinque positivi nel reparto di Medicina Interna. L'Ufficio covid comunica zero vittime, i ricoverati Covid negli ospedali messinesi sono 73, di cui 13 in rianimazione.

